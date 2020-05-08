جبهة المستقبل.. نصبنا لجنة من مختلف الكوادر لمناقشة مسودة الدستور

أكدت جبهة المستقبل أنها قامت بتنصيب لجنة من مختلف الكوادر والإطارات والمختصين تعنى بنقاش مسودة الدستور، لترفع تقريرها إلى المكتب الوطني لابداء رايه النهائي الايام المقبلة ليرفع إلى رئاسة الجمهورية.

وأكدت جبهة المستقبل، اليوم الجمعة في بيان لها، تلقيها لنسخة من مسودة مشروع تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية.

واعتبرت جبهة المستقبل “الخطوة بالإيجابية تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي قدمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، و ذلك رغم الظروف الصحية و الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجزائر على غرار بقية دول المعمورة”.

وأضافت جبهة المستقبل “أكيد أن هذه المسودة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف قيادة و إطارات و مناضلي الحزب و على كافة المستويات من خلال النقاش الواسع و العميق و المسؤول حولها لإبداء الرأي حول بنودها و محتوياتها و إثراءها ايجابا أو سلبا”.

مع العلم أنها جاءت بالعديد من النقاط التي تبنتها و طرحتها جبهة المستقبل سابقا و الجوانب الإيجابية.

كما أشارت أنها تعتبر هذا التعديل الدستوري فرصة لتعميق النقاش والحوار والاتفاق لبعث معالم الجزائر الجديدة.