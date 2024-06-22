جبهة المستقبل يدعو الرئيس تبون للترشح لعهدة ثانية

دعا حزب جبهة المستقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للترشح لعهدة رئاسية جديدة.

وقال رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، في ندوة صحفية اليوم السبت، أنه وبحكم ما تقتضيه المصالح العليا للبلاد، يدعو الحزب، الرئيس عبد المجيد تبون للترشح للإنتخابات الرئاسية لمواصلة مسار الاصلاحات التي باشرها لبناء الجزائر الجديدة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.

موضحا أن هذا القرار جاء خدمة للجزائر دولة وشعبا، مع تغليب المصالح العليا للوطن. وأضاف أن الحزب يهيب بالقواعد النضالية للمشاركة الواسعة وإنجاح الإستحقاق الرئاسي يوم 7 سبتمبر 2024.