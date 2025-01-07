جبهة النضال الوطني: فرنسا تعاني.. الجزائر ستعاقب كل من يمسُس بتاريخها الثوري

أكدت جبهة النضال الوطني، أن الرئيس الفرنسي أصبح شغله الشاغل كل ما يرتبط بالجزائر و حكومتها. مؤكدة متابعتها باشمئزاز المستوى الذي وصلت إليه الرئاسـة الفرنسية.

وفي بيان استنكار لجبهة النضال الوطني، أشارت إلى أن ما يؤلـم فرنسا اليوم لا يتعلق أبداً بقضايا قانونيـة أو سياسيـة، وفرنسا تعاني عدم استيعابها ما يدور في الجزائر وعدم قدرتها على تحريك أذنابها كالسابق. كما أن تصريحات ماكرون ليست حدثاً و لن نعطيــها أكبر من حجمها.

وأضافت جبهة النضال الوطني، أن التصريحات صدرت من رئيس غارق في مشاكله الداخلية. و رئيس لا يمكن أن يكون من مستوى دولة من حجمنا. حيث أن التاريخ يمنع ماكرون أخلاقياً في الخوض بكل ما يرتبط بالإنسانية. خاصة وأن فرنسا في حد ذاتها لا يمكنها أن تخاطب في الأخلاق.

وشددت الجبهة أن الجزائر اليوم دولة يمكنها أن تعاقـب كل من يمسس بتاريخها الثوري. وهي اليوم دولة يُمكنها أن تعاقـب كل من يمسس بسيادة ترابها. خاصة وأننا اليوم في وضع يتيح لنا أن نتصرف مثل ما تقتضيه مصالحنا.

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