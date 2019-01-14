جبور:”شعرت بخيبة أمل بعد إختيار مصر لإحتضان الكان”

الرياضة
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جبور:”شعرت بخيبة أمل بعد إختيار مصر لإحتضان الكان” رفيق جبور
بقلم وليد كويني

أكّد الدولي السابق رفيق جبور، اليوم الإثنين، خيبة أمله بإختيار مصر، لإحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 لتعويض الكاميرون.

وصرح جبور في حديث لتلفزيون “النهار” قائلا:”شعرت بخيبة أمل بعد إختيار مصر لإحتضان الكان، والجميع يعلم ما حدث هناك”.

مضيفا:”نعرف جيداً العداء الذي يكنه المصريين للجزائريين، والدورة ستكون إختبار معنوي وبسيكولوجي بالدرجة الأولى، لأننا منتخبنا لا يقل شأنا عن باقي المنتخبات المشاركة”.

وختم جبور حديثه:”في إفريقيا كل العوامل مؤثرة من الضغط السياسي والضغط على التحكيم، وأتمنى عدم الوقوع في هذا الفخ”.


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