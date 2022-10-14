جبور :” بلماضي وضع الجزائر في صدارة افريقيا وعار ما حدث لنا “

ابدى الدولي الجزائري الأسبق رفيق جبور اعجابه لما قدمه الناخب الوطني جمال بلماضي للمنتخب الوطني.

كما قال مهاجم إيك اثينا اليوناني سابقا في حوار حصري لموقع “أونز مونديال” : “بلماضي وضع الجزائر في صدارة الكرة الافريقية، العالم اصبح يتحدث عن الجزائر ولولا الأخطاء التحكيمية لكنا في مونديال قطر، بصراحة عيب وعار ما حدث”.

وأضاف جبور “اتابع المنتخب الوطني و بتفاصيله الصغيرة، لقد تأثرت كثيرا بالاقصاء من تصفيات المونديال أمام الكاميرون، المنتخب الوطني انهزم بخطا تحكيمي، ومن غير المعقول ان نفس الحكم سيدير مباريات المونديال”.