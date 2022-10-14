جبور :” بلماضي وضع الجزائر في صدارة افريقيا وعار ما حدث لنا “
بقلم عزيز طالبي
ابدى الدولي الجزائري الأسبق رفيق جبور اعجابه لما قدمه الناخب الوطني جمال بلماضي للمنتخب الوطني.
كما قال مهاجم إيك اثينا اليوناني سابقا في حوار حصري لموقع “أونز مونديال” : “بلماضي وضع الجزائر في صدارة الكرة الافريقية، العالم اصبح يتحدث عن الجزائر ولولا الأخطاء التحكيمية لكنا في مونديال قطر، بصراحة عيب وعار ما حدث”.
وأضاف جبور “اتابع المنتخب الوطني و بتفاصيله الصغيرة، لقد تأثرت كثيرا بالاقصاء من تصفيات المونديال أمام الكاميرون، المنتخب الوطني انهزم بخطا تحكيمي، ومن غير المعقول ان نفس الحكم سيدير مباريات المونديال”.
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