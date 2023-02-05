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الرياضة

جبور: “على منتخبنا مواصلة العمل بالاعتماد على الأكاديميات”

بقلم كريم تيغرمت
جبور: “على منتخبنا مواصلة العمل بالاعتماد على الأكاديميات”
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عبّر الدولي الجزائري الأسبق، رفيق جبور، عن فخره بإنجاز الجزائر في بطولة الشان، مشددا على ظرورة مواصلة العمل الجاد.

وصرح جبور، لتلفزين النهار”: “استمتعنا كثيرا طيلة هذه الدورة، والصحافة العالمية تحدثت عن الجزائر في هذه البطولة”

كما أضاف: “في النهائي واجهنا فريق كل لاعبيه مكونين في أكاديميات، عكس لاعبينا للأسف، لكنهم قدموا أفضل ما لديهم ونحن فخورين بهم”.

وتابع رفيق جبور: “علينا مواصلة العمل، وعدم التوقف في هذا الحد، علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي الاعتماد على الاكاديميات”.

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