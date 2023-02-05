جبور: “على منتخبنا مواصلة العمل بالاعتماد على الأكاديميات”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر الدولي الجزائري الأسبق، رفيق جبور، عن فخره بإنجاز الجزائر في بطولة الشان، مشددا على ظرورة مواصلة العمل الجاد.
وصرح جبور، لتلفزين النهار”: “استمتعنا كثيرا طيلة هذه الدورة، والصحافة العالمية تحدثت عن الجزائر في هذه البطولة”
كما أضاف: “في النهائي واجهنا فريق كل لاعبيه مكونين في أكاديميات، عكس لاعبينا للأسف، لكنهم قدموا أفضل ما لديهم ونحن فخورين بهم”.
وتابع رفيق جبور: “علينا مواصلة العمل، وعدم التوقف في هذا الحد، علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي الاعتماد على الاكاديميات”.
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