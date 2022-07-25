جبور: “عمراني هو المدرب ولهذا السبب أجلت تدريبات الفريق”

أكد المدير الفني لمولودية وهران، زكرياء جبور، بأن عبد القادر عمراني هو مدرب الفريق، كاشفا سبب تأجيل استئناف الفريق لتدريباته.

وصرح جبور، لتلفزيون “النهار”: “تم تأجيل التدريبات بيوم واحد، بسبب غياب المدرب عبد القادر عمراني لأسباب نجهلها “الغايب في حكم الله””.

كما أضف المدير الفني للحمراوة: “عمراني هو المدرب الحالي لمولودية وهران إلى غاية 30 جوان 2023، بشكل رسمي”

وأكد زكرياء جبور، في ختام تصريحاته: “عمراني لم يعلم إدارة مولودية وهران بانسحابه، وسيعود للفريق”.