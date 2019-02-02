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“جبور” لـ”عوّار” :”لا تتفاوض مع بلدك وقم بخيار القلب”

الرياضة
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“جبور” لـ”عوّار” :”لا تتفاوض مع بلدك وقم بخيار القلب”
بقلم إسماعيل عشاش

طالب الدولي الجزائري، “رفيق زهير جبور”، من “حُسام عوّار” السير على نهج “زياني”، “فيغولي” و”بودبوز”، الذين فضلوا “الخضر” على “الديكة”.

وتحدث هداف “الأوليمبياكوس” الأسبق لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”الخيار يجب أن يكون خيار القلب لاغير، لا وجود لكملة تفاوض، الأمور واضحة”.

وأضاف :”العديد من الأسماء الحالية، لم تتردد في إختيار الجزائر، وعليه أن يقوم بنفس الخطوة، وسيلقى رد الجميل من الجماهير”.

وختم :”عندما تأتي سيكون من أجل تقديم كل ما لديك على أرضية الميدان، الخيار ليس رياضيا أو ماديا، بل التعلق ببلدك”.


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