جبور: “ماجر يملك أفضل جيل في تاريخ كرة القدم الجزائرية” !

أكد اللاعب الدولي السابق “رفيق جبور” أن الناخب الوطني “رابح ماجر” لديه أفضل جيل في تاريخ كرة القدم الجزائرية ولا عذر له لتحقيق نتائج إيجابية.

وقال جبور في تصريح لتلفزيون “النهار”: “الجزائر لديها العديد من المؤهلات، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الخارج”.

وأضاف: “ولدينا لاعبون من الطبقة العالمية مثل محرز وبراهيمي يستطيعون صنع الفارق، على الجميع التأقلم والاستفادة من هؤلاء اللاعبين”.

وتابع : “لست هنا من أجل إنتقاده، لكن ماجر لديه كل شيء من أجل العمل في أفضل الظروف، ولربما لديه أفضل جيل في تاريخ الكرة الجزائرية”.

وختم كلامه: “الآن عليه أن يقوم بعمله على أكمل وجه وأنا هنا لدعم المنتخب الوطني سواء ماجر أو غيره”.