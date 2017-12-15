جبور يفسخ عقده ويُغادر مارسيليا!!

أعلن نادي “مارساي كونسولا”، فسخ عقد الدولي الجزائري السابق، رفيق زهير جبور، بالتراضي والسماح له بتغيير الأجواء في الميركاتو الداخل.

وأكد، صالح ناصر، المدير الرياضي للقطب الثاني بمدينة مارسيليا بأن ترك “الإرهابي” حُرا من أي إلتزام أفضل خيار لجميع الأطراف.

يُذكر بأن الهداف السابق للأوليمبياكوس اليوناني، إكتفى بالمُشاركة بمُبارتين فقط كبديل، دون أن يتمكن من الوصول للشباك ولو لمرة واحدة.

وسيكون مهمة جبور في إيجاد فريق جديد ينضم له مُستقبلا صعبة، لتقدمه في السن “33 عاما” وتراجع مُستواه بشكل رهيب.