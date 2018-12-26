جثة عياش في حالة متقدمة من التعفن.. الحماية المدنية تجد صعوبة في نقلها

تمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثة المرحوم عياش محجوبي من البئر في حالة متقدمة من التعفن.

وتفادت فرق الحماية المدنية انتشال الجثة بالكامل كي لا يصاب بأضرار، كما زادتها صعوبة توافد المواطنين على المكان.

وجثة عياش موضوعة الان في كيس الجثث في حالة متقدمة من التعفن في انتظار نقله واخراجه من الحفرة.

فيما تجد الفرق العاملة بالمكان صعوبة كبيرة في التعامل مع المواطنين المتواجدين بالمكان.

وكانت مصالح الحماية المدنية بالولاية طالبت من المتواجدين في عين المكان تسهيل عملها بعدم الاقتراب من “الحفرة”.