جثة مجهولة في جبل الوحش.. بيان وكيل الجمهورية يحسم الجدل

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بيانًا للرأي العام بخصوص حادثة اختفاء الطفلة المسماة بوغاشيش مروة.

وقال وكيل الجمهورية: “في إطار التحري حول حادثة اختفاء الطفلة المسماة بوغاشيش مروة يوم 22 ماي 2025، وردت معلومات تفيد وجود جثة مجهولة الهوية بغابة جبل الوحش.”

وأضاف: “تنقلنا إلى عين المكان رفقة مصالح الشرطة القضائية والشرطة العلمية والطبيب الشرعي إلى عين المكان، تم إجراء المعاينات اللازمة وأخذ العينات.”

وتابع: “أمرنا بإجراء تحقيق معمق بما في ذلك تحليل الحمض النووي لرفاة الضحية الذي أسفر على تأكيد أنه ينطبق على الطفلة المختفية بوغاشيش مروة.”

وختم وكيل الجمهورية بيانه بالقول: “التحريات لاتزال مستمرة تحت إشراف النيابة من أجل تحديد ملابسات القضية وكشف الفاعلين.”