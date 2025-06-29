جثة مجهولة في جبل الوحش.. بيان وكيل الجمهورية يحسم الجدل
بقلم خالد زوبيري
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بيانًا للرأي العام بخصوص حادثة اختفاء الطفلة المسماة بوغاشيش مروة.
وقال وكيل الجمهورية: “في إطار التحري حول حادثة اختفاء الطفلة المسماة بوغاشيش مروة يوم 22 ماي 2025، وردت معلومات تفيد وجود جثة مجهولة الهوية بغابة جبل الوحش.”
وأضاف: “تنقلنا إلى عين المكان رفقة مصالح الشرطة القضائية والشرطة العلمية والطبيب الشرعي إلى عين المكان، تم إجراء المعاينات اللازمة وأخذ العينات.”
وتابع: “أمرنا بإجراء تحقيق معمق بما في ذلك تحليل الحمض النووي لرفاة الضحية الذي أسفر على تأكيد أنه ينطبق على الطفلة المختفية بوغاشيش مروة.”
وختم وكيل الجمهورية بيانه بالقول: “التحريات لاتزال مستمرة تحت إشراف النيابة من أجل تحديد ملابسات القضية وكشف الفاعلين.”
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