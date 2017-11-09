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جثث الحراڤة الجزائريين مصيرها مقابر المسيح..!!

المجتمع
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جثث الحراڤة الجزائريين مصيرها مقابر المسيح..!!
بقلم عايدة.ع

يدمع القلب قبل العين لمجرد رؤية جثث إخواننا الجزائرين الحراڤة الطافية على سطح وشواطئ البحر.

والتي يكون مصيرها الدفن في مقابر المسيحيين بعد عدم التعرف على هوياتهم.

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