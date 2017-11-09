جثث الحراڤة الجزائريين مصيرها مقابر المسيح..!!

والتي يكون مصيرها الدفن في مقابر المسيحيين بعد عدم التعرف على هوياتهم.
تعرف ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل انتشارا واسعا.
حيث أصبحت اليوم أروقة المحاكم تحمل العديد من الملفات في مثل هذه القضية.
https://www.youtube.com/watch?v=1adUbAJxg9o
سيدخل 17 قطارا متطورا حيز الخدمة شهر مارس 2018 بقيمة تفوق 195 مليون أورون بهدف عصرنة قطاع النقل في الجزائر.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPmmNLmDqI0
وقع ليلة أمس الأربعاء، حادث مرور خطير في منطقة بلدة عمر بتقرت لحافلة لنقل المسافرين.
وحسب معلومات تحصل عليها موقع"النهار أون لاين"،فقد أصيب عدد كبير من…
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