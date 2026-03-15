جثمان الدبلوماسي الأسبق نور الدين جودي يوارى الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة العالية

يوارى الثرى، بعد ظهر اليوم الأحد بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، جثمان المجاهد والدبلوماسي الأسبق نور الدين جودي. الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 92 سنة. حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحق الفقيد مبكرا بصفوف الثورة التحريرية المجيدة، مساهما في تأطير الدبلوماسية الجزائرية. وكان المرحوم. مترجما خاصا لأيقونة النضال والتحرر الزعيم الراحل نيلسون مانديلا أثناء إقامته في معسكرات جيش التحرير الوطني. ما جعله شاهدا مميزا على لقاء المؤتمر الوطني الأفريقي وجبهة التحرير الوطني.

وبعد الاستقلال، واصل المرحوم مسيرة دبلوماسية حافلة قادته إلى عدة عواصم إفريقية. إذ كان عضوا فاعلا في دعم الجزائر لحركات التحرر في إفريقيا، كما شغل منصب الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية. وقد انتخب رئيسا للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية سنة 2024.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بأخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة إلى أفراد عائلة الفقيد والى الأسرة الثورية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.