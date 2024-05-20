جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه تنقل إلى روضة الشهداء في تبريز

كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بأن جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه ستنقل إلى روضة الشهداء في تبريز. وذلك بعد إعلان إنتهاء عملية البحث والتحقيق لفرق الإنقاذ في سقوط المروحية التي تقل الرئيس واستشهاده ورفاقه.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الإيراني “بيرحسين كوليوند” اليوم الإثنين، بأن عملية البحث قد انتهت وحاليا يتم نقل جثامين الشهداء إلى سيارات الإسعاف. تمهيدا لنقلها إلى روضة الشهداء في تبريز.

للإشارة، فقد تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز. وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه. وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.