جثمان الراحل اللواء المتقاعد خالد نزار يوارى الثرى

ووري الثرى، اليوم السبت، جثمان الراحل اللواء المتقاعد خالد نزار، في مقبرة العالية بالعاصمة. وحضر جنازة المرحوم كل من الوزير الأول نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. ووزير الداخلية ابراهيم مراد.

وإنتقل إلى رحمة الله الجنرال المتقاعد خالد نزار اليوم الجمعة عم عمر ناهز عن عمر 86 سنة.

في حين، توفي اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار، في مقر منزله بالعاصمة وسط أفراد عائلته

كما يعتبر اللواء المتقاعد خالد نزار من مواليد 7 ديسمبر 1937 بقرية سريانة ولاية باتنة وهو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري.

وقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إلى أسرة الفقيد اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار. الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 سنة اثر مرض عضال .

كما قال رئيس الجمهورية في برقية تعزية: ”ببالغ الأسى وعميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال المغفور له، اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه”.

في حين، أضاف الرئيس تبون:”لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية و العطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب و المسؤوليات التي تقلدها، و لكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، و لا نقول إلا ما يرضي ربنا.”