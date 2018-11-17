جثمان الصحفي محمد شراق يوارى الثرى بمقبرة عبان رمضان بالدار البيضاء

شيعت عصر اليوم السبت، جنازة الصحفي في جريدة “الخبر “،محمد شراق بمقبرة عبان رمضان بالدار البيضاء.

وحضر مراسم تشييع الجنازة، أصدقاء الفقيد وكذا الأسرة الإعلامية وأقاربه .

ويعتبر الصحافي رئيس القسم الوطني في الجريدة، توفي عن عمر 43 سنة وهو متزوج وأب لـ3 أبناء ولدين وبنت.

وخضع الراحل الذي ينحدر من منطقة حمادي، للعلاج، من مرض القلب في الجزائر و بعدها سافر إلى فرنسا، ثم عاد للجزائر وأدخل مستشفى عين النعجة العسكري.

وبهذا المصاب الجلل ، تتقدم أسرة النهار، بالتعازي الخالصة، داعية المولى عز وجل أن يتغمّده فسيح جنانه.