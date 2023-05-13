جثمان الطيب بلعيز يوارى الثرى بمقبرة عين البيضاء بوهران

ووري الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة عين البيضاء بوهران جثمان رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز الذي وافته المنيةعن عمر ناهز 75 سنة.

وحضر مراسم الجنازة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية،بوعلام بوعلام، بالإضافة إلى والي وهران سعيد سعيود. وكذا السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأصدقاء الفقيد وجمع من معارف أهل الفقيد.

ويعتبر الفقيد الطيب بلعيز هو من مواليد 1948 بمغنية ولاية تلمسان حيث بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية ليلتحق بعدها بسلك القضاء. الذي تدرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس ومستشارا بالمحكمة العليا.

وأسندت ببمرحوم سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني وبعدها وزارة العدل سنة 2003. ليتولى حقيبة الداخلية والجماعات المحلية من 2013 إلى 2015.ليعين بعدها وزيرا للدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.

وكان آخر منصب شغله هو رئيس المجلس الدستوري من فبراير إلى أبريل من سنة 2019 وهو المنصب الذي تولاه في الفترة بين 2012 و 2013.

وكان رئيس الجمهورية بعث برسالة تعزية ومواساة في وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز.