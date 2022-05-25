جثمان الفقيد احمد بن عيسى في الجزائر

وصل جثمان الفقيد المثل القدير أحمد بن عيسى، اليوم الأربعاء، إلى ارض الوطن عبرمطار هواري بومدين. كما تم نقل الجثمان الى منزله في باب الزوار بالعاصمة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

في حين، ستكون صلاة الجنازة في مسجد الفرقان بعد صلاة العصر. كما سيوارى الثرى في مقبرة العالية إلى جانب قبر المرحومة الفنانة القديرة شافية بوذراع.

توفي الممثل القدير أحمد بن عيسى بمدينة orléans بفرنسا بعد صراع مع المرض.

وحسب مقربين من الفنان، أحمد بن عيسى كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد بن عيسى من مواليد 2 مارس 1944، هو ممثل ومخرج مسرحي، أخرج عدة أعمال مسرحية، كما شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة.

هذا وشغل المرحوم منصب مدير للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس في فترة التسعينيات.احمد بن عيسى