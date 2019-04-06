جثمان الفقيد المجاهد محمد أرزقي بوداود يصل اليوم إلى الجزائر

يصل اليوم السبت، جثمان المرحوم المجاهد والضابط الأسبق لجيش التحرير الوطني، محمد أرزقي بوداود، إلى الجزائر.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الجثمان سيصل على الساعة الواحد زوالا إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وسيوارى الثرى، حسب المصدر، غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة بوزريعة بالعاصمة.

للإشارة، انتقل إلى رحمة الله، المجاهد محمد أرزقي بوداود المعروف باسم “سي منصور”، ليلة الخميس إلى الجمعة.

وتوفي الفقيد عن عمر يناهز 93 سنة، بمستشفى بباريس إثر إصابته بمرض-حسب ما نقلته- الوكالة عن أقاربه.