جثمان الفنانة نعيمة عبابسة يوارى الثرى بمقبرة قاريدي في العاصمة

وري جثمان الفنانة الراحلة، نعيمة عبابسة، الثرى، ظهر اليوم الإثنين، بمقبرة قاريدي في العاصمة.

وتم نقل جثمان الفقيدة، مباشرة من مستشفى مصطفى باشا الجامعي إلى المقبرة.

وتم أداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة، وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا.

وحضر جنازة الفقيدة، عائلتها وزملاؤها الفنانين، حيث خيم الحزن على المعزين والذين قدموا لوداع الفنانة الراحلة.

وتوفيت نعيمة عبابسة، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد اصابتها بفيروس كورونا.

وتنحدر الفنانة نعيمة عبابسة من أسرة فنية، فهي إبنة المؤلف والملحن والمغني الجزائري الراحل عبد الحميد عبابسة وشقيقة فلة عبابسة.

وشاركت الفقيدة، في العديد من المهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة الوطن العربي.

كما أطلقت عبابسة، العديد من الألبومات الغنائية المشهورة التي حققت نجاحا كبيرا.