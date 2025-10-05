جثمان المجاهد أحمد طالب الإبراهيمي يوارى الثرى بمقبرة سيدي أمحمد

وورِي الثرى، اليوم، جثمان المجاهد والوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي بمقبرة سيدي أمحمد بالعاصمة.

في موكب جنائزي مهيب حضره عدد من المسؤولين السامين في الدولة، وشخصيات وطنية، إلى جانب مجاهدين وأصدقاء الراحل الذين رافقوه إلى مثواه الأخير. مشيدين بمسيرته النضالية ومساهماته في خدمة الوطن

للإشارة، فإن المجاهد والوزير الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، توفي صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 93 سنة.