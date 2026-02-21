جثمان المجاهد عبد الوهاب بن الشيخ عبد الرحمان بكلي يوارى الثرى

ووري الثرى اليوم السبت بمقبرة العطف بولاية غرداية، جثمان المجاهد والوزير الأسبق للسياحة والصناعات التقليدية، عبد الوهاب بن الشيخ عبد الرحمان بكلي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 سنة.

ووجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رسالة تعزية لأسرة الفقيد قدم من خلالها. أصالة عن نفسه وباسم الأسرة الثورية وكافة إطارات ومنتسبي قطاع المجاهدين وذوي الحقوق. ”خالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مبتهلا إلى الله عز وجل. أن يتغمد الفقيد بألطاف رحمته ويشمله بالمغفرة والرضوان، و أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه جناته الرحبة. ويرزق أهله البررة وذويه الأكارم ورفاق دربه الأشاوس صبرا جميلا”.

كما تقدمت السلطات المحلية، وعلى رأسها والي غرداية، أبي نوار عبد الله، بتعازيها الخالصة إلى عائلة الفقيد وذويه. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

