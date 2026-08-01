جثمان المجاهد فضيل بن سالم يوارى الثرى بمقبرة العالية

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، ظهر اليوم السبت، بمقبرة العالية، على مراسم تشييع ودفن المجاهد فضيل بن سالم، المدعو “سي نور الدين”، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وأحد مؤسسي ومناضلي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التشييع في أجواء مهيبة، بحضور عدد من المجاهدين ورفقاء درب الفقيد، وأفراد عائلته. إلى جانب إطارات الدولة وممثلي الأسرة الثورية. حيث ووري جثمانه الثرى بعد تلاوة فاتحة الكتاب والترحم على روحه الطاهرة.

وفي الكلمة التأبينية التي ألقاها بالمناسبة، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن الفقيد كان من رجالات الجزائر الأوفياء الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن. مشيراً إلى أن نشأته في أسرة وطنية محافظة أسهمت في تشكيل وعيه النضالي. وترسيخ عقيدة التحرر في وجدانه، لتصبح بوصلة وجهت مسيرته الثورية.

وأضاف الوزير أن الفقيد التحق منذ الرعيل الأول بخيار الكفاح المسلح سنة 1954. وكان من الرواد الذين أسهموا في تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. ومن أبرز قادتها الذين نقلوا المعركة إلى قلب التراب الفرنسي. حيث اضطلع بمهام التخطيط للعمليات الاستراتيجية، وتنظيم شبكات الدعم والإسناد. وتعزيز التواصل مع أصدقاء الثورة الجزائرية في الخارج، مسجلاً بذلك صفحات مشرقة في سجل الكفاح الوطني.

وأكد الوزير أن المجاهد الراحل سي نور الدين سيظل أحد الرموز الوطنية التي صنعت أمجاد الثورة التحريرية المجيدة. وأن مسيرته النضالية تمثل نموذجاً خالداً في الإخلاص والتضحية والوفاء للوطن. بما يستوجب حفظ إرثه وتعريف الأجيال الصاعدة بمآثره وتضحياته.

وفي ختام المراسم، ترحم الوزير على روح الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.