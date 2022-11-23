جثمان المجاهد والوزير الأسبق جمال حوحو يصل إلى مطار العاصمة

وصل اليوم الأربعاء إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، جثمان الوزير والدبلوماسي الأسبق المجاهد جمال حوحو الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز ال 88 عاما.

وحضر مراسم استقبال جثمان الفقيد الذي سجي بالعلم الوطني وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إلى جانب عائلة الفقيد وأصدقائه.

وفي جو مهيب، ألقى الحاضرون النظرة الأخيرة على المرحوم و تلوا فاتحة الكتاب ترحما على روح الفقيد الذي سيوارى الثرى غدا الخميس بمقبرة العالية بالعاصمة.

وبالمناسبة، أثنى ربيقة على ما قدمه الفقيد للجزائر إبان ثورة التحرير الوطني وبعد الاستقلال، وقال في هذا الصدد: “الجزائر تفقد احد ابنائها البررة الذي وفى للوطن حقه أثناء الثورة وبعد استرجاع السيادة الوطنية… ونحن جيل الاستقلال لن ننسى مآثر هذا الرجل”.