جثمان المرحومة مريم بونداوي يصل غدا إلى الجزائر.. وستدفن يوم الثلاثاء

كشفت مصادر مطلعة، أن جثمان المرحومة مريم بونداوي سيصل إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة غدا الإثنين.

وأضافت ذات المصادر “للنهار”، أن جثمان التلميذة الراحلة سيصل بين الساعة منتصف النهار الى الواحدة زوالا.

وستكون مراسيم الدفن يوم الثلاثاء بمسقط رأسها عرش إمولا بلدية مسيسنة بصدوق اوفلا بولاية بجاية.

للتذكير، لقيت قاصر جزائرية مصرعها، مساء يوم الأحد، في كندا، بعد أن تلقت طلقة نارية على مستوى الرأس أردتها قتيلة.

ولا يزال التحقيق الذي تجريه إدارة شرطة مونتريال في وفاة مريم بونداوي جاريا.

وحسب الصحافة الكندية، لحد الساعة لم يتم القبض على أي مشتبه به.