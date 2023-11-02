جثمان المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية إلييت لو يوارى الثرى بالعاصمة

ووري الثرى، بمقبرة مزغني ببابا علي (الجزائر العاصمة) جثمان المناضلة وصديقة الثورة الجزائرية، إلييت لو. التي وافتها المنية مؤخرا عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وجرت مراسم التشييع بحضور السلطات المحلية وعدد من المجاهدين.

يذكر أن الفقيدة التي تعلقت بالجزائر, التحقت بصفوف الثورة التحريرية المجيدة التي آمنت بعدالتها وقيمها السامية. وبفكرها الانساني من أجل التحرر وتعرضت لأفظع أساليب التعذيب. ورغم ذلك، ظلت ثابتة على مبادئها إلى غاية تحقيق الاستقلال.

وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, قد أعرب عن أخلص التعازي وأصدق المواساة الى عائلة الفقيدة. وكل رفيقاتها ورفاقها في الكفاح وأصدقاء الثورة الجزائرية. مؤكدا أنه “برحيل هذه الأيقونة، تفقد الجزائر مناضلة صلبة في سبيل القضية الوطنية تسلحت بأمل الانتصار. وقناعتها بكسر قيود الظلم الاستعماري”.