جثمان النحات محمد دماغ يواري الثرى بمقبرة  بوزوران في باتنة

ووري الثرى ظهر اليوم الجمعة بمقبرة بوزوران بباتنة جثمان النحات محمد دماغ الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 88 عاما.

بحضور جمع غفير من المقربين و الفنانين والمواطنين.

و يعد محمد دماغ من مواليد 4 جويلية 1930 بباتنة وكان مجاهدا بالولاية التاريخية أوراس النمامشة.

ووجها بارزا في فن النحت بالجزائر.

وقد نال محمد دماغ عديد الجوائز الشهيرة من بينها جائزة باناف 1969 من خلال عمليه الشهيرين “الاندهاش” و”الأم و الطفل”.

ويعد عمله بعنوان “نابالم” من بن أشهر إبداعاته.

كما كان محمد دماغ مقربا جدا من كل من الكاتب الراحل كاتب ياسين والفنان محمد ايسياخم.