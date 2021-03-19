جثمان ريم غزالي يوارى الثرى بمقبرة سيدي لحبيب في زرالدة

ووري الثرى عصر اليوم الجمعة، جثمان الفنانة الراحلة، ريم غزالي، بمقبرة سيدي لحبيب في زرالدة.

وحضر جنازة ريم غزالي جمع غفير من المواطنين، يتقدمهم عائلتها وزملاؤها في الفن.

وشهدت الجنازة أجواء مهيبة، حيث خيم الحزن على جموع المعزين، ونجوم الفن الذين رثوا الراحلة، واستذكروا مواقفها النبيلة وأخلاقها.

كما تنقلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة الى المنزل العائلي للفقيدة، حيث قدمت واجب العزاء.

للتذكير، انتقلت إلى رحمة الله، ريم غزالي، الأربعاء الماضي، في باريس، وهي في سن 39، بعد إصابتها بورم في الدماغ.