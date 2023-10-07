جثمان شهيد الواجب الوطني يوارى الثرى بالدبيلة في الوادي

في جو جنائزي مهيب، وري الثرى زوال اليوم السبت، بمقبرة الدبيلة، جثمان شهيد الواجب الوطني، حافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير، التابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي، الذي وافته المنية أمس الجمعة، اثر اعتداء جبان أثناء تأدية مهامه.

مراسم الجنازة حضرها جمع غفير يتقدمهم والي الولاية و إطارات سامية من الأمن الوطني، على رأسهم مدير الشرطة القضائية، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، السلطات المحلية المدنية والعسكرية، إلى جانب عائلة شهيد الأمن الوطني وزملاءه.