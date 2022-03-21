جثمان شهيد الواجب علي عبد القادر هواري يوارى الثرى بمقبرة طريق عين قاسمة في تيارت
وري الثرى مساء اليوم الإثنين جثمان شهيد الواجب العريف المتعاقد علي عبد القادر هواري بمقبرة طريق عين قاسمة ببلدية تيارت. اين جرت مراسي التشييع في جو مهيب بحضور السلطانت العسكرية والمدنية وكذا عدد كبير من أصدقاء وأهل الفقيد وأيضا المواطنين.
وإستشهد أمس الأحد والعريف المتعاقد ابن مدينة تيارت علي عبد القادر هواري والملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس. دفاعا عن حرمة التراب الوطني، رحم الله الشهداء الابرار.
وذلك وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود اثر اشتباك مع جماعات ارهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين. بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الاحد عزى أسر شهداء الواجب الوطني الذين توفوا. اثر اشتباك مع جماعات ارهابية.
وقال الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني. وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا. والعريف المتعاقد، طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري. دفاعا عن حرمة التراب الوطني.رحم الله شهداءنا الأبرار ..إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.
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تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتعازيه الخالصة، لأسر شهداء الواجب الوطني الذين توفوا اثر اشتباك مع جماعات ارهابية.
وقال الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني. وعائلة الجيش الوطني الشعبي. إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا والعريف المتعاقد، طارب إلياس والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني.رحم الله شهداءنا الأبرار ..إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.
للإشارة، وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود استشهد اليوم الأحد، 3 عسكريين اثر اشتباك مع جماعات ارهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين. بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.
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الوزير الأول يعزي عائلات شهداء الواجب الوطني
تقدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، بتعازيه الخالصة لأسر شهداء الواجب الواطني الذين توفوا في اشتباك مع جماعات ارهابية.
وقال الوزير في منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “تفقد الجزائر ثلاثة من أبنائها البررة، الملازم العامل إخلف رضا. والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، إثر استشهادهم في ميدان الشرف دفاعًا عن حرمة ترابنا الوطني.”
وإذ أتقدم بتعازي الخالصة لأسر الشهداء، وللجيش الوطني الشعبي قيادةً وأفرادًا. أسأل العلي القدير أن يتغمد روحهم الطاهرة برحمته الواسعة، و يسكنهم فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. يضيف ذت المتحدث.