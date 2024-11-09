جثمان فقيد الكرة الجزائرية مخلوفي يصل أرض الوطن

وصل جثمان فقيد الكرة الجزائرية، رشيد مخلوفي، منذ قليل، إلى المنصة الشرفية بمطار هواري بومدين، بالجزائر العاصمة، قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

بعد أن وافقته المنية، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 88 سنة.

وكان في إستقبال جثمان المرحوم، عائلة الفقيد ومحبيه، بالإضافة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة.

و غمرت مشاعر الحزن قلوب جميع محبي كرة القدم في الجزائر بعد الإعلان عن وفاته، خاصة وأن الفقيد، رشيد مخلوفي، يعتبر رمزًا من رموز الرياضة الجزائرية.

توفي مخلوفي بعد صراع طويل مع مرض عظال، ولكن إرثه الرياضي سيظل حيًا في ذاكرة الجماهير الجزائرية. وأمام الحزن الذي خيم على المجتمع الرياضي الجزائري، أعربت العديد من الأندية والاتحادات الرياضية عبر العالم، عن تعازيها لعائلة الراحل، مشيدة بمساهمته الكبيرة في تطوير الرياضة في الجزائر، ومواقفه الداعمة للثورة الجزائرية آنذاك.

وستتم مراسم جنازة، المجاهد و لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، رشيد مخلوفي، غدا الأحد، بمقبرة “العالية”.