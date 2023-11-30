جثمان “محمد بوسماحة” سيصل إلى الجزائر غدا ..وهذه تفاصيل الجنازة 

أعلنت مديرية الثقافة و الفنون لولاية سيدي بلعباس ان جثمان المرحوم الفنان بوسماحة محمد سيصل الى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة مساء غد الجمعة.

وفي بيان لذات المديرية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك تعلم جميع الفنانين والجمعيات الثقافية وكذا الناشطين في مجال الفن والثقافة ان جثمان المرحوم الفنان بوسماحة محمد سيصل الى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة يوم الجمعة مساء.

وتكون مراسيم الدفن صبيحة يوم السبت 2 ديسمبر2023 بمقبرة مسقط راسه بلدية الضاية التي تيعد 100 كم جنوبي عاصمة الولاية.

كما تعلم المديرية أنها ستوفر حافلتين للراغبين في حضور الجنازة، حيث تنطلق من امام مقر مديرية الثقافة والفنون الى بلدية الضاية يوم السبت 07:30 صباحا

وكان فقيد الأغنية الشبابية ومحافظ المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي قد تعرض في حدود فجر يوم الـ 27 نوفمبر الجاري لحادث مرور مروع أودى بحياته بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل رفقة الفقيد الموزع الموسيقي الشهير محمد عيدر المعروف بـ “أمين لاكولومب” بعدما كان الثنائي بصدد القيام بجولة فنية ثانية بعدما قادتهما الأولى إلى عدد من المدن الايطالية.