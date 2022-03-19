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الرياضة

جحنيط: “ثقتنا الكبيرة في أنفسنا مكّنتنا من احراز التأهل”

بقلم كريم تيغرمت
جحنيط: “ثقتنا الكبيرة في أنفسنا مكّنتنا من احراز التأهل”
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أرجع لاعب وفاق سطيف، أكرم جحنيط، التأهل الثمين الذي حققه فريقه في رابطة الأبطال، للثقة الكبيرة التي أبداها اللاعبين.

وصرح جحنيط: “كنا على علم بأن هذه المباراة ستكون صعبة، خاصة بعد فوز الرجاء، في أمازولو، ما أجبرنا على الفوز لضمان التأهل”.

كما أضاف: “كنا تحت ضغط كبير، بالنظر لتأخرنا في النتيجة، لكن ثقتنا في أنفسنا كانت كبيرة ونجحنا في تحقيق الفوز”.

وتابع أكرم جحنيط: “نتائج الأندية الأخرى كانت في صالحنا، وبتوفيق من الله نجحنا في احراز هذا التأهل”.

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