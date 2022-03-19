جحنيط: “ثقتنا الكبيرة في أنفسنا مكّنتنا من احراز التأهل”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع لاعب وفاق سطيف، أكرم جحنيط، التأهل الثمين الذي حققه فريقه في رابطة الأبطال، للثقة الكبيرة التي أبداها اللاعبين.
وصرح جحنيط: “كنا على علم بأن هذه المباراة ستكون صعبة، خاصة بعد فوز الرجاء، في أمازولو، ما أجبرنا على الفوز لضمان التأهل”.
كما أضاف: “كنا تحت ضغط كبير، بالنظر لتأخرنا في النتيجة، لكن ثقتنا في أنفسنا كانت كبيرة ونجحنا في تحقيق الفوز”.
وتابع أكرم جحنيط: “نتائج الأندية الأخرى كانت في صالحنا، وبتوفيق من الله نجحنا في احراز هذا التأهل”.
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