جحنيط: “نسعى للتواجد في أفضل جاهزية مع بداية الشان”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، أكرم جحنيط، عزمه رفقة زملائه، على استغلال تربص الإمارات لضمان أفضل جاهزية تحسبا لبطولة الشان.

وصرح، جحنيط، لتلفزيون “النهار”: “نسعى للتحضير جيدا في هذا التربص، للتواجد في أفضل جاهزية خلال الشان المقرر بالجزائر”.

كما أضاف: “سنحاول استغلال المباريات الودية المبرمجة في هذا التربص للرفع من جاهزيتنا، على أمل اسعاد الشعب الجزائري في الشان”.

وتابع أكرم جحنيط: “العمل تحت اشراف اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني، على غرار الناخب مجيد بوقرة، يسير في أفضل الظروف”.