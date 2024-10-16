جحنيط يخضع لعملية جراحية بفنلندا

خضع نجم وفاق سطيف، أكرم جحنيط، اليوم الأربعاء، لعملية جراحية، عقب الإصابة التي تعرض لها مع بداية الموسم الجاري من البطولة المحترفة.

وأجرى جحنيط، عملية جراحية على مستوى الفخذ، بفنلندا، على يد أخصائي، سبق له إجراء عمليات جراحية لعديد نجوم كرة القدم.

وتأتي هذه العملية التي أجراها لاعب الوفاق. بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، في مباراة فريقه أمام نجم مقرة.

ويسعى أكرم جحنيط إلى استعادة عافيته في أقرب فرصة. للعودة إلى المنافسة الرسمية مع ناديه وفاق سطيف.