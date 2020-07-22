جحنيط يعود إلى شبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، عن تعيينها للاعب السابق للفريق عبد الرزاق جحنيط، كمناجير عام للفئات الشبانية للفريق.
وكشفت إدارة الكناري، أن جحنيط، قد أمضى على عقد سيربطه مع النادي لمدة موسمين، في منصبه الجديد.
ورحب مسؤولي الشبيبة، بعودة المهاجم السابق للفريق (سنوات 80-90)، متمنيين له النجاح في مهمته الجديد في الفريق.
C'est officiel, Abderrazak Djahnit vient de nous rejoindre. L'ancien redoutable attaquant des Jaune et Vert des années 80/90, a paraphé un contrat de deux ans. L'ancien ailier droit occupera le poste de Manager général des catégories jeunes. pic.twitter.com/7l59cJk4lA
— Jeunesse Sportive de Kabylie (@jsk_tweet) July 21, 2020
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