جحنيط يعود إلى شبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، عن تعيينها للاعب السابق للفريق عبد الرزاق جحنيط، كمناجير عام للفئات الشبانية للفريق.

وكشفت إدارة الكناري، أن جحنيط، قد أمضى على عقد سيربطه مع النادي لمدة موسمين، في منصبه الجديد.

ورحب مسؤولي الشبيبة، بعودة المهاجم السابق للفريق (سنوات 80-90)، متمنيين له النجاح في مهمته الجديد في الفريق.