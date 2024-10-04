جحنيط: “ّنطمح لتحقيق نتيجة ايجابية أمام مقرة لمواصلة تقدمنا”

أكد لاعب وفاق سطيف، أكرم جحنيط، عزمه رفقة زملائه على مواصلة نتائجهم الايجابية، خلال المواجهة التي ستجمعهم اليوم الجمعة، بالضيف نجم مقرة.

وصرح جحنيط، للصفحة الرسمية لوفاق سطيف: “أولا نحن سعداء بانتصارنا في أول مباراة امام مولوديةالبيض، وعودتنا بالتعادل من ملعب “20 أوت” أمام شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “تحضيراتنا لمباراة نجم مقرة جرت في ظروف جيدة، ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية وحصد نقاط جديدة، لاسعاد أنصارنا، والتواجد في المراكز الأولى”.

وتابع أكرم جحنيط: “من الجانب الشخصي، تمكنت من تسجيل هدف في مباراتنا الأولى، وأعد أنصار الوفاق بمواصلة تقديم أفضل ما لدي في قادم المباريات”.

يذكر أن وفاق سطيف، يستقبل اليوم الجمعة، الضيف نجم مقرة، بملعب “8 ماي 1945″، برسم الجولة الثالثة من البطولة المحترفة.