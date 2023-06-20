جدار حدودي على طول حدود دول شنغن لمنع تسرب الحراقة

عادت مطالب المفوضية الأوروبية بتقديم المزيد من الأموال للجدران الحدودية إلى الظهور، مما أثار جدلاً مستمرًا داخل الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المحاولة المتجددة لمزيد من التمويل في الوقت الذي أصدرت فيه مجموعة من البلدان. بما في ذلك المجر ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج. بيانًا مشتركًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تمويل البنية التحتية المادية لحدود الاتحاد الأوروبي. بما في ذلك الحواجز المادية مثل كجدران.

وكانت مسألة الحماية على الحدود موضوعًا للنقاش لبعض الوقت مع أطراف مختلفة تناقش فعاليتها وأخلاقيات الحواجز المادية.

في عام 2021، وجهت 12 دولة عضوًا خطابًا إلى المفوضية الأوروبية. قائلة إن الحواجز المادية كانت تدبيرًا فعالًا لحماية حدود أفضل للاتحاد الأوروبي. بدلاً من توقع الدول الأعضاء التدفق الأول للمهاجرين. بسبب الافتقار إلى حماية حدود الاتحاد الأوروبي.

“نتفق على أن البنية التحتية المادية [كذا] وسيلة فعالة للحماية تدعم أنشطة الخدمات الحدودية. لا سيما في حالة استغلال الهجرة. لذلك نشجع الاتحاد الأوروبي على البحث عن حل لتمويل البنية التحتية المادية. (بما في ذلك الحواجز المادية) من أموال الاتحاد الأوروبي”.

في أعقاب هذا الموقف ، أصدر المجلس الأوروبي في شباط (فبراير) الماضي توصيات دعت المفوضية الأوروبية. إلى تمويل الإجراءات التي تقترحها الدول الأعضاء والمساهمة بشكل مباشر في مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى ، أشار النقاد إلى أن الجدران الحدودية التي تعمل كحاجز لحماية حدود الاتحاد الأوروبي. ليست ممارسة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي ، بل أصبحت شائعة جدًا.

على مدى السنوات الثماني الماضية، شيدت الدول الأعضاء أكثر من 1700 كيلومتر من الجدران. لوقف عمليات العبور غير النظامية للحدود من المهاجرين واللاجئين.

ومع ذلك ، قوبلت هذه الحواجز بردود فعل متباينة ، حيث أثيرت مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل. على حقوق الإنسان والأسباب الكامنة وراء الهجرة.