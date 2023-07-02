جدة نائل توجه نداء إلى المتظاهرين بسبب مقتل حفيدها

بعد خمسة أيام من وفاة حفيدها البالغ من العمر 17 عامًا في نانتير. دعت جدة نائل إلى الهدوء بعد عدة ليال من الإحتجاجات وأعمال الشغب.

ودعت جدة نائل من قناة BFM TV جموع المتظاهرين إلى الهدوء. حيث قالت “توقفوا عن أعمال العنف. لا تحطموا النوافذ أو الحافلات أو المدارس. نريد تهدئة الأمور”.

وأعربت جدة ناهل عن سخطها حيال مبلغ 500 ألف يورو الذي تم الوصول إليه الآن على الحملة المنشورة على الإنترنت. لضابط الشرطة الموقوف المشتبه في إطلاق النار على حفيدها. حيث قالت”قلبي يؤلم. لكنه سيعاقب مثل أي شخص آخر أنا واثقة في العدالة”.

وانخفض عدد الاعتقالات التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسيو ليلة السبت إلى الأحد عن الليالي السابقة. حيث تم القبض على ما مجموعه 719 شخصًا على صلة بأحداث الشغب، بما في ذلك 315 في باريس و 65 في مرسيليا.