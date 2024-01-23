جدتي ترفض الأمر جملة وتفصيلا وستقتل سعادتي في مهدها: زواجي من قريبي مرهون بخلاف قديم

سيدتي، عظيم هو الإحساس بالحيرة التي تجلد صاحبها، فيحيا بها مقيدا مكبلا لا يسعه التقدم والمضي نحو مستقبل يريده ويبتغيه ، والأوجع أن تكون هذه الحيرة مبنية على قرارات أناس يمنحون أنفسهم صلاحية التدخل في حياة الأخرين فيسيرونها وينمطونها على حسب أهوائهم ونياتهم.

هي مقدمتي سيدتي نحو مشكلتي التي أود اليوم أن أنشر تفاصيلها عبر ركن قلوب حائرة بموقع النهار أونلاين والتي أشكر الله كثيرا أنني وجدت لي أذانا صاغية من خلال قلبك الطيب سيدتي.

سيدتي،أنا أكبر إخوتي ،وقد توفي والدي منذ زمن وبقينا مع والدتي تحت كنف أسرة والدي نحيا بينهم في بساطة وتؤدة ولا ينقصنا والحمد لله شيء. حقيقة لقد غرفنا الحنان والإحتواء ولم نحس بفقدنا لوالدي قط، إلا أنه و على ما يبدو فقد حركت بعد التفاصيل حنايا هذا الإستقرار.

تسألين كيف سيدتي،فاخبربك أنه وبمجرد أن تقدم لخطبتي أحد أقاربي من والدي بعد تلاطف بيننا وعلاقة ناضجة كان الإرتباط عنوانا لها، إلا وقد وجدنا جدتي تنقلب ضدنا وتتعصب وتتهمنا بمحاولة ضرب كيانها في الصميم.

لم نفهم في الأمر شيئا إلا أن اهل الخطيب أزالوا حيرتي بأن تذكروا صراعا قديما كان عنوان علاقتهم بجدتي والذي و على ما يبدو بقي عالقا لديها إلى غاية الحاضر، ما جعلها ترفض أن يكون له وجود في مستقبلها.

ليس الصراع كبيرا مثلما تعتقدين سيدتي،حيث أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون خلافا بسيطا بين نسوة العائلة الكبيرة، ولا يمكنني أن أدفع لأجل ذلك الثمن.

كسرني قرار جدتي أن لا أمنح الموضوع أكبر من حقه في التفكير، وما زاد من حسرتي أنها أخبرتني من أنه إن كنت أريد كسر شوكتها والإرتباط بإبن غرمائها أن أغادر بيتها وأنضوي تحت سقف أخر يكفل لي هذه الزيجة.

لست مضطرة سيدتي أن ألغي سعادتي كرمى لخلاف قديم بين جدتي وبعض أقاربها الذين نسوا الأمر ولم يعد لهم رغبة في التقليب في صفحات الماضي، كما أنه من غير العدل أن تقتل جدتي سعادتي بهذه الطريقة المجحفة خاصة بعد الحرمان واليتم الذي كابدناه بعد رحيل والدنا الطيب.

منهارة وأنا أرى سعادتي تضمحل، خاصة وأن والدتي تطلب مني خوفا وإكراها أن ألغي الفكرة نهائيا.

ماذا عليّ فعله سيدتي ،فأنا في حيرة ما بعدها حيرة.

ش.دلال من الوسط الجزائري.

الرد:

ليس هناك ما هو أوجع من الماضي حين تلف وقائعه وأحداثه الحاضر بما لا يسرّ. ويبدو بنيتي على جدتك أنها متزمتة متغطرسة ذات مراس صعب، والدليل أنها إنقلبت ضدكم أنت وأمك وإخوتك بمجرد أن أحست بأن كيانها يهتز.

قرار مجحف أن تربط جدتك مصيرك الذي إخترته بكل نية وطيبة قلب بخلاف أكل عليه الدهر وشرب. ومن السيء أن تنال مرادها بعد ان وضعت مساومة مست والدتك وإخوتك الذين لا ناقة لهم ولا جمل.

بلغت من النضج بنيتي ما يكفل لك أن تختاري، فإن وجدت أنك وجدت ضالتك في هذا الإنسان ليكون لك الزوج والسند، فلا مناص أن تطلبي تدخل أهل والدتك لإذابة الجليد بين جدتك وأهل الخطيب حتى يتسنى لك إكمال نصف دينك من دون أن يكون هناك مساس بكيان جدتك وكرامتها.

حاربي من أجل أن تحظي بالسعادة التي تناشدها أي فتاة، ولتطلبي من الخطيب وأهله أن يكونوا معك لبلوغ هذا المراد، ولتثقي بنيتي أن عديد العائلات يتشتت شملها بفعل هذه التفاصيل القديمة والخلافات التي قد تكون في الغالب تافهة.نيتك سليمة وليس فيها ما يعيب،فلا تنتكسي ولا تحرمي نفسك سعادة العمر، وإجعلي من يحبك وسيطا لك في مسعاك هذا فلا خلاف يدوم ولا قلبا متجهما يبقى كذلك، وخيرنا من أذاب الجليد وأزال الغمة التي في قلبه وأخذ الدنيا بالأحضان بعيدا عن كل الصراعات والخلافات.

ردت: “ب.س”