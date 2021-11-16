جددي الحب بينك وبين زوجك وانعمي بالاستقرار في بيتك

جددي الحب بينك وبين زوجك

يقال أن قلب الأنسان دليله، خاصة المراة وإن تعلق الأمر بزوجها وشريك حياتها، فهي تعلم جيداً إن كان زوجها يحبها أم لا، وتستطيع ملاحظة كافة الأمور بعمق وملاحظة تصرفاته وفهمها.

وفيما يلي نقترح عليك نصائح فعالة لتجديد مشاعر الحب بينكما

نزهة

خططي معه لأن تذهبا في نزهة سويا وتستمتعا بالهواء الطلق وبالمشي معا أو تناول الطعام في مطعم يفضله.

الهدايا

احرصي على أن تتبادلي الهدايا مع زوجك حتى لو كانت رمزية وكل زوجة تعرف ما يحب زوجها او إن صح القول ما هو بحاجة إليه تفاجئه بها أو تضعه له على فراشه قبل أن ينام، أو أبسط من ذلك ككتابة عبارات حب على بطاقة ملونة وإذا قام هو بإهدائك فابتسمي له واجعلي وجهك مشرقاً واختاري عبارات جميلة محبة كي تشكريه بها مثل الثناء على اختياره الرائع.

غيري من مظهرك ومظهر منزلك

عادة بعد انتهاء شهر العسل تبدأ بعض المشكلات لأنه أثناء شهر العسل كان الوقت ممتعا ولا يوجد ملل لكن الحياة الزوجية ما تلبث أن تبدأ في الظهور ولذلك يجب عليك أن تعملي على كسر الملل والرتابة. فاعملي على تغيير شكلك ومظهرك بشكل مستمر وغيري من وضعيات أثاث المنزل لأن الرتابة هي أكثر ما يقتل السعادة الزوجية فلا تسمحي لها بأن تسيطر على حياتكما.

عززي من شعوركما ببعضكما البعض

يجب أن يكون هناك تفاعل موجود بينكما في كافة الأوقات وخاصة في الأزمات والمرض، فمثلا في فترة حمل المرأة يجب على زوجك أن يقدم لها الرعاية المادية والعاطفية، تماما لو كان زوجك يشعر بالأسى فهو أيضا يحتاج إلى دعم معنوي منكِ.

احتفلي أسبوعيا

فالاحتفالات مع زوجك لا يجب أن تقتصر في المناسبات فقط، كعيد الزواج أو أعياد الميلاد، ولكن يمكنكِ خلق أفكاراً جديدة للاحتفال مع زوجكِ أسبوعيا أو حتى مرة كل أسبوعين،

صندوق المفاجآت

يمكنكما تحضير صندوقاً بسيطاً للمفاجآت بينكما، بحيث أن يضع فيه كلا الزوجين مفاجأة ممتعة للطرف الآخر، وان يفتح هذا الصندوق أخر الأسبوع ليري كل طرف ماذا قدم له الشريك، ويمكن أن تكون الهدية مادية أو حتى وردة صغيرة آو خطاب محمّل بالكلمات الرومانسية

وطبعا هذه النصائح تبقى نسبية وليست مطلقة، يؤخذ بمبادئها العامة، وكل زوجة حسب ظروفها، وحسب شخصية زوجها، والمحيط الذي تعيش فيه، وبطريقتها الذكية.