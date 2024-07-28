جدد طاقتك بحسن استغلال عطلتك

بعد موسم عمل مليئ بالضغوطات والجهد الفكري والبدني، تُستنزف طاقتنا، وتتحول التراكمات إلى ثقل يتراجع به مستوانا، لذا يميل العديد من الناس إلى التفكير في حد فاصل لهذه الضغوط.

للترويح عن النفس بأيام سعيدة لتكون فرصة للاسترخاء وإعادة الحسابات وترتيب الأوراق وتقييم الماضي والتطلع للمستقبل بشكل أفض، لهذا نقترح عليكم هذه النقاط من أجل استغلال هذه الفرصة أحسن استغلال:

الاستمتاع بالأجازة مع من تحب

فقضاء أيم مع من تحب سواء أصدقاء أو شريك الحياة، أو العائلة، ينزع أعباء الحياة ومشاكلها، ويكسر الروتين اليومي الذي يقف حائلا أمام الاستمتاع بالحياة، ويزيد من إحساسنا بالراحة، ويمنحنا في نفس الوقت شهية للعودة للحياة المعلية بطاقة فعالة.

ضع جانبا كل الموضوعات التي تتسبب في غضبك

سواء كانت هذه الموضوعات لها علاقة بحياتك الشخصية أو العملية أو العائلية، فأنت الآن أمام فرصة للراحة، فلا تترك الغضب يفسد عليك أيامك.

اختيار مكان مناسب لقضاء الإجازة

فأهم ما يميز الإجازة اختيار مكان مناسب لقضائها، فمن الضروري الابتعاد عن الأشخاص والأماكن التي تجعلك تستحضر الذكريات والمواقف السيئة، ومهم أيضا انتقاء الصحبة الجميلة التي تسبب لك السعادة، ويجب التفكير فيمن سترافقه أثناء رحلتك.

التعبير عن الحب وتجديد المشاعر تزيد من الطاقة الإيجابية

أثبتت العديد من الدراسات أن الحديث مع من نحب في موضوعات مرحة أو تتصف بالرومانسية، تزيد من الطاقة الإيجابية، فضلا عن أهمية أن تجعل الحياة مضيئة أمام عينيك، ليس فقط من أجل حياتك ولكن من أجل صحتك بشكل عام.

الإجازة لا تعنى إنفاق المال الكثير

حقا فأن يقرر أي فرد في استغلال أيام للترفيه والترويح عن النفس لا يعني أن الأمر يحتاج إلى الكثير من المال، بل يحتاج منا أن نعرف كيف نستغل تلك الأيام فيما يدخل البهجة على قلوبنا، ويشعرنا بالسعادة، وعيش لحظات جميلة تبقى لنا ذكرى طيبة نستحضرها حين تقسوا الحياة علينا.