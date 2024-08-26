جدري القردة.. الصحة العالمية تطلق خطة لوقف التفشي

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خطة استراتيجية عالمية للتأهب والاستجابة لوقف تفشي جدري القردة.

وحسب المنظمة، تغطي خطة القضاء على جدري القردة، الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى فيفري 2025، مع توقع احتياجات تمويلية قدرها 135 مليون دولار أمريكي.

وسيتم إطلاق نداء لجمع التمويل اللازم لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ هذه الخطة “في وقت قريب”.

وتركز الخطة على تنفيذ استراتيجيات شاملة للمراقبة والوقاية والاستعداد والاستجابة. وتعزيز البحث والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة مثل الاختبارات التشخيصية واللقاحات.

وكذا الحد من انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان، وتمكين المجتمعات من المشاركة الفعالة في الوقاية من تفشي الأمراض والسيطرة عليها.

وستركز جهود التطعيم على الأفراد الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المخالطون المقربون للحالات الأخيرة. والعاملون في مجال الرعاية الصحية، لقطع سلاسل انتقال العدوى.

وكشف من جهته، وزير الصحة عبد الحق سايحي أن قطاعه اتخذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس جدري القردة.

وعلى هامش فعاليات اليوم الدراسي حول مضادات الميكروبات الذي نظمته وزارة الصحة بالعاصمة، قال سايحي للصحافة إن الإجراءات المتبعة هي نفسها التي تم اتخاذها من قبل للتصدي لفيروس كوفيد 19.

وتابع سايحي أن “البرنامج الذي تم تحديده منذ سنوات لمواجهة فيروس كورونا، تم اعتماده مع جدري القردة، وذلك بمراقبة المناطق والمعابر الحدودية.

وأكد سايحي للصحافة أن الوزارة حريصة على المعاينة الصحية لجميع القادمين من كل دول العالم عن طريق الكاميرات الحرارية.

وأضاف الوزير أن هذه الأجهزة تتولى التصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدلا من الضوء المرئي. خاصة أن من أعراض الحالات المشتبه إصابتها بمرض جدري القردة ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى المصابين.

وفي حال تم اكتشاف مصاب بجدري القردة في الجزائر، أكد سايحي بأن “الأدوية التي يتم اللجوء إليها للعلاج متوفرة”.

وتم وضع مستشفيات مرجعية للتكفل بالحالات التي قد يتم تسجيلها، واختتم سايحي بالقول إن الجزائر. التي كافحت كورونا، لها الوسائل الضرورية لمكافحة أي فيروس.