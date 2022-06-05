جدري القردة ينتشر في 27 دولة والإصابات ترتفع إلى 780

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيل 780 إصابة مؤكدة بجدري القرود في 27 دولة حول العالم.

وشددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطا.

وأفادت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أنه يرجّح إلى حد كبير بأن تكتشف دول أخرى حالات وسينتشر الفيروس بشكل أكبر.

وسجّلت بضع حالات فقط استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات، فضلا عن المرضى الخاضعين لعزل صحي.

وإلى جانب أوروبا وأميركا الشمالية، سجّلت إصابات بأرقام فردية في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية “تعلن بعض الدول أن أجيالا جديدة من الإصابات لم تعد تظهر فقط. في أوساط المخالطين المعروفين لحالات تم تأكيدها سابقا، ما يشير إلى أن سلاسل انتقال العدوى تمر من دون اكتشافها”.

ولفتت إلى أنه “على الرغم من أن الخطر القائم على صحة البشر وللعامة يبقى ضئيلا. إلا أن الخطر على الصحة العامة قد يصبح مرتفعا. إذا استغل الفيروس الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يتوطن فيها كمسبب مرض بشري واسع الانتشار”.

وأضافت “تقيّم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه متوسط. باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الكم والمجموعات من الإصابات بجدري القردة. بشكل متزامن في دول حيث يعد (المرض) متوطنا وغير متوطن”.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى عدم تسجيل وفيات مرتبطة بتفشي المرض في دول لا يتوطن فيها. لكن يتواصل تسجيل إصابات ووفيات في المناطق حيث يعد متوطنا.

وشدد الخبراء على الحاجة لإجراء دراسات سريرية على اللقاحات والعلاجات لفهم فعاليتها بشكل أفضل. ودعوا إلى تسريع الأبحاث في الانتشار الوبائي للمرض وانتقاله.

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