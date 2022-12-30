قناة النهار جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 09:24 العسل الأصلي والمغشوش شارك غرِّد أرسل 72 0 جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/m05LO اقرأ أيضا "حسين آشيو: "شاهدنا الڨرينطا الارجنتينية خاصة بعد تصريح مبابي قبل النهائي قناة النهار 18 ديسمبر فتح مكاتب صرف في الجزائر..إلى متى الإنتظار ؟ قناة النهار 25 ديسمبر عزالدين يروي بحرقة كيف تعرض للحڨرة من أساتذته وكيف تم إقصاءه من البكالوريا ظلما قناة النهار 28 ديسمبر حريق مهول يلتهم 10 سيارات داخل مرٱب بـسيدي بلعباس قناة النهار 26 ديسمبر بلمهدي : لم نغلق الكنائس..وإنماغلقنا محلات أراد أصحابها إستغلالها في نشاط غير مرخص قناة النهار 22 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق قناة النهار 20 ديسمبر حكاية نجاح/ قصة غريبة لفتاة صبورة وقفت لأوّل مرة على قدميها في سن العشرين 😢😢 ترقّبوها قناة النهار 18 ديسمبر الشيخ النوي: البيض وعين تموشنت وبرج غدير بدون إنارة عمومية والمسؤولين لا حدث قناة النهار 13 ديسمبر "رئيس الجمهورية : "صيدال حاولو يقتـلوها..عاودو أحيوها قناة النهار 14 ديسمبر