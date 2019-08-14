جدل بسبب فتح الروضة الشريفة لإلهام شاهين ويسرا!

كذّبت الفنانة المصرية يسرا أنباء صنعت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورتها رفقة إلهام شاهين وهالة سرحان، أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأظهرت الصورة الفنانة يسرا وزميلتها الهام شاهين رفقة الاعلامية هالة سرحان، بالروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وقيل إنه تم فتح الروضة لهن بشكل خاص، قبل صعود عرفات.

وحرصت یسرا على نفي هذه الأقاويل جملة وتفصيلًا في تصريحاتها، قائلة ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وقالت يسرا “نحن التقطنا صورة والناس تخرج من الزیارة، والروضة لم تفتح لنا.

وأوضحت النجمة المصرية، أن سبب قدومها للحج، هو أداء الفریضة عن والدتها التي توفیت قبل أقل من شهر.