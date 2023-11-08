جدل حول تسجيل طلبة الكلاسيك مباشرة في ماستر 2

كشف المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ ميلاط، لموقع “النهار اونلاين”، عن مستجدات ملف تسجيل الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس نظام كلاسيكي مباشرة في السنة الثانية ماستر.

وفي بداية السنة الجامعية الجديدة، وقعت إشكالية في هذا الخصوص. حيث قامت بعض الجامعات بقبول طلبات تسجيل طلبة الكلاسيك في السنة الثانية ماستر مباشرة. فيما امتنعت جامعات أخرى. لأن التعليمة الأولى الموجهة للجامعات أعطت لها إمكانية التصرف في الموضوع.

ونصت التعليمة الأولى الموجهة لمدراء الجامعات، على تسجيل الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس نظام كلاسيكي مباشرة في السنة الثانية ماستر، حسب المناصب المتوفرة في الجامعة.

وخلقت هذه المراسلة إشكالا، حيث سجلت بعض الجامعات طلبة نظام كلاسيك مباشرة في السنة ثانية ماستر. فيما ألزمت جامعات أخرى هؤلاء الطلبة على التسجيل في السنة أولى ماستر، وهو ما خلق وضعا غير طبيعيا.

وأشار ميلاط، إلى أن هذه التعليمة أعطت الصلاحية لمدراء الجامعات، بتسجيل الطلبة في السنة ثانية ماستر، حسب عدد المناصب المتوفرة. لذلك وقع هذا الإشكال.

وعليه، يضيف محدثنا، قامت النقابة بطرح هذا الإشكال على وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وكذا المدير العام للتعليم والتكوين، وتم تسوية الوضعية.

حيث كشف ميلاط، لموقع “النهار اونلاين”، أنه تم الإتفاق على إصدار تعليمة جديدة تلزم تعميم تنفيذ قرار تسجيل طلبة ليسانس كلاسيك، مباشرة في السنة الثانية ماستر بجميع الجامعات. وستصدر خلال الساعات القادمة.

موضحا أن الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس نظام كلاسيكي، درسوا 4 سنوات في الجامعات. عكس طلبة نظام LMD والذين درسوا 3 سنوات فقط، وعليه فالقرار منطقي.