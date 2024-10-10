جدل في فرنسا بسبب الهجرة وماكرون يحسم موقفه

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وزير داخليته، برونو ريتيللو، الذي يرغب في تقليل الهجرة إلى فرنسا بشكل كبير.

منذ تعيينه وزيرا للداخلية في فرنسا، جعل برونو ريتيللو مكافحة الهجرة إحدى أولوياته.

علاوة على ذلك، أعلن في مقابلته الأخيرة مع LCI، عن رغبته في إعادة العمل بجريمة الإقامة. و تمديد المهلة الزمنية في مراكز الاحتجاز إلى سبعة أشهر وتعزيز مراقبة الحدود.

و بهذه التدابير، يتبع المستأجر الجديد في Place Beauvau الخط الذي رسمه ميشيل بارنييه لـ “السيطرة على الهجرة”.

كلمات من الواضح أنها لم تعجب الرئيس الفرنسي الذي يعتقد أن “الهجرة ليست سيئة بالضرورة”. و قال عن الهجرة: “لقد كنا دائمًا دولة مفتوحة”.

و بالفعل، يعتبر الرئيس الفرنسي تصريحات وزير داخليته “متناقضة مع الواقع”.

كما استشهد ماكرون بمثال شارل أزنافور: “يمكننا أن نقرر أننا كنا سنحقق أداء أفضل بكثير مع الفيزياء النووية. دون الحاجة إلى استخدام القوة النووية”.

“الهجرة ليست بالضرورة سيئة”

بالنسبة للرئيس الفرنسي، كانت فرنسا دائمًا دولة مفتوحة للهجرة الأوروبية وغير الأوروبية.

كما يعتقد ماكرون أن آلاف المواطنين مزدوجي الجنسية و الفرنسيين ذوي الخلفيات المهاجرة، يشكلون “ثروة وقوة للبلاد”.

كما ذكر الرئيس الفرنسي بأن الصعوبة التي تواجهها فرنسا اليوم هي التعامل مع الهجرة غير الشرعية و المتاجرين بالبشر.