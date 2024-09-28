جدل في مصر .. نجم الأهلي المصري يتعرض إلى السحر !

تصدر نجم الأهلي المصري مؤمن زكريا “الترند” في مصر بمواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشاف أعمال سحر في إحدى مقابر القاهرة ضده وضد زوجته، وهو السحر الذي تسبب في مرض غريب للاعب.

وتضاربت الأنباء لدى وسائل الإعلام المصرية، بين حقيقة تعرض مؤمن زكيا إلى السحر، الذي وصل إلى حد تعريضه إلى شلل غريب ألزمه على كرسي متحرك.

وأكدت نفس المصادر، اكتشاف ورقة غريبة من قبل أحد الأشخاص تحتوي على طلاسم بالإضافة إلى صورة نجم الأهلي وزوجته مكتوب عليها كلمة “مرض”. وفور العثور على السحر، تواصل المعني بالأمر باللاعب مباشرة الذي حضر و شهد الورقة.

للإشارة، قال الإعلام المصري، انه تم تشخيص حالة مؤمن زكريا بأنه مرض “التصلب الجانبي الضموري في العضلات” وهو ما تسبب في إنهاء مشواره كلاعب بعدما دافع على ألوان العديد من الفرق أبرزها الأهلي و الزمالك والمصري البورسعيدي وإنبي والإنتاج الحربي، كما سبق له الدفاع على ألوان نادي الأهلي المصري.

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